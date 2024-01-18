В Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» создана специальная научно-производственная рота солдат 

В Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» впервые организовали работу научно-производственного подразделения Вооружённых сил РФ. Теперь бывшие сотрудники УВЗ призывного возраста проходят срочную службу, продолжая работать на предприятии.

В состав научно-производственного подразделения вошли 20 человек. Это инженеры-технологи, конструкторы, операторы станков с программным управлением, сварщики, наладчики, слесари-электромонтажники и представители других остродефицитных специальностей. Солдаты трудятся в подразделениях, выполняющих гособоронзаказ, в соответствии со своей профессией и квалификацией.

«Мне захотелось помочь Родине, поработать на таком предприятии, как “Уралвагонзавод”. Увидел в интернете объявление о вакансии наладчика оборудования и решил себя попробовать в этом направлении. Сейчас служу в ракетных войсках, но при этом ещё и тружусь на своём рабочем месте», — говорит солдат Данил Афанасьев.

Ребята из научно-производственной роты служат в посёлке Свободный под Нижним Тагилом. Сейчас они прошли начальную военную подготовку, приняли присягу и уже приступили к работе на «Уралвагонзаводе» в статусе солдат срочной службы. Распорядок дня у специальной роты такой же, как у обычных солдат: подъём, завтрак, построение, физические упражнения.

Так призывники пройдут военную службу, выпуская современные боевые машины для российской армии, и не растеряют уникальные навыки и компетенции работы на производстве.

«Сегодня “Уралвагонзаводу” как никогда нужны высококвалифицированные инженерные и рабочие кадры. Все наши сотрудники тоже работают сегодня на благо страны, на укрепление её обороноспособности. Поэтому организация на УВЗ научно-производственной роты — это прекрасная инициатива, которая важна и для молодого человека — гражданина и патриота своей страны, и для Вооружённых сил РФ, и для оборонно-промышленного комплекса России. Надеюсь, реализация этого проекта на УВЗ будет продолжена в дальнейшем», — отмечает директор по персоналу «Уралвагонзавода» Руслан Юсупов.