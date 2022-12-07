В Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» объявили сбор средств в пользу военнослужащих, участвующих в СВО

5 декабря исполнительный директор «Уралвагонзавода» Владимир Рощупкин подписал приказ о проведении акции по сбору пожертвований в пользу военнослужащих, участвующих в проведении СВО. Как указано в документе, на эти деньги будут приобретены «товарно-материальные ценности», которые потом будут переданы ВС РФ.

«Оповестить весь персонал подведомственных структурных подразделений о проведении в период с 05.12.2022 по 09.12.2022 акции по сбору средств в размере одного среднего дневного заработка, либо иную сумму по усмотрению работника», — говорится в приказе.

Как рассказал АН «Между строк» один из сотрудников УВЗ, бланк с заявлением он получил накануне.

«Пока всё проходит добровольно. Кто-то отказывается переводить деньги, а кто-то соглашается. У нас нет никакой уверенности, что это только разовая акция, которая в дальнейшем не перейдёт в обязательную строчку в расшифровке. Дело вовсе не в жадности, все прекрасно понимают, что призванным людям тяжело. Но почему тогда по телевизору говорят, что наши мобилизованные ребята полностью укомплектованы и ни в чём не нуждаются?» — говорит собеседник редакции.