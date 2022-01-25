В Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» нашли боевой снаряд 

В Нижнем Тагиле на территории «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех») при проведении земляных работ был обнаружен ржавый боевой снаряд. Как сообщает пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии РФ, найденный боеприпас представлял реальную угрозу для жизни.

«На место инцидента выехали специалисты группы разминирования ОМОН “Рассвет”. Сапёры Росгвардии обследовали находку и установили, что перед ними 76-мм артиллерийский снаряд со взрывателем. С соблюдением необходимых мер безопасности снаряд был транспортирован и уничтожен», — рассказали в пресс-службе.