В Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» нашли боевой снаряд 

В Нижнем Тагиле на территории «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех») при проведении земляных работ был обнаружен ржавый боевой снаряд. Как сообщает пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии РФ, найденный боеприпас представлял реальную угрозу для жизни.
«На место инцидента выехали специалисты группы разминирования ОМОН “Рассвет”. Сапёры Росгвардии обследовали находку и установили, что перед ними 76-мм артиллерийский снаряд со взрывателем. С соблюдением необходимых мер безопасности снаряд был транспортирован и уничтожен», — рассказали в пресс-службе.
«Вчера, 24 января, при ремонте напольного покрытия в одном из цехов “Уралвагонзавода” обнаружен предмет, напоминающий танковый снаряд калибра 76 мм, предположительно для орудия танка Т-34. Безопасность сотрудников была незамедлительно обеспечена в полном объёме. Место обнаружения оцеплено, проведена эвакуация персонала, оповещены оперативные службы. Снаряд был вывезен специалистами оперативных служб и ликвидирован. В кратчайшие сроки работа цеха была восстановлена. На работе предприятия ситуация не отразилась. Завод работает в штатном режиме. В настоящее время этот цех относится к вагоносборочному производству. В годы ВОВ там строили танки Т-34», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе «Уралвагонзавода».