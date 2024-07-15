В Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» горел цех

Накануне в 12:19 в Нижнем Тагиле в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в промышленном цехе «Уралвагонзавода». На площади 20 кв. м. горело гидравлическое масло. Прибывшие на место ЧП пожарные локализовали огонь в 12:34. В 12:36 открытое горение было ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 13:17. В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 14 человек личного состава.

Главное управление МЧС России по Свердловской области журналисту редакции АН «Между строк» отказались комментировать возможную причину возгорания.