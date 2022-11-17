В Нижнем Тагиле на улице Октябрьской Революции холодной водой затопило въезды во дворы и тротуар (ВИДЕО)

Накануне, 16 ноября, в Нижнем Тагиле на улице Октябрьской Революции у дома № 15 произошла коммунальная авария: холодная вода залила въезды во дворы и тротуар. Об этом сообщила основатель общественного движения «Тагил без коррупции» Ольга Южакова на своей странице во «ВКонтакте».

В оперативно-диспетчерской службе компании «Водоканал-НТ» ей ответили, что работы по устранению аварии начнутся утром 17 ноября, а ночью отключать котельную не будут.

«Не дождавшись приезда аварийной службы, сделала к ним повторный звонок. Получила ответ, что сегодня, 16 ноября, выезжать не собираются. Устранять аварию начнут только завтра утром!» — уточнила общественница.

В социальной сети тагильчане активно обсуждают этот инцидент. Подписчица группы «Чёрный список Тагила» во «ВКонтакте» сообщила, что утечка холодной воды на этом участке началась вчера в 19 часов.