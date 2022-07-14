В Нижнем Тагиле на улице Космонавтов 54-летний мотоциклист сбил пенсионерку на велосипеде

В Нижнем Тагиле у дома № 10 на улице Космонавтов произошло ДТП с участием 54-летнего мотоциклиста и 63-летней велосипедистки. ДТП произошло 13 июля около 17:00. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, водитель мотоцикла Patron Partizan ехал по улице Космонавтов в сторону улицы Красноармейской и врезался в велосипедистку, которая пересекала дорогу. В результате ДТП оба участника дорожного движения были доставлены в Демидовскую городскую больницу с многочисленными травмами.