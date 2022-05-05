В Нижнем Тагиле на улице Черных упавшие с крыши дома кирпичи повредили припаркованный автомобиль

В Нижнем Тагиле в доме № 23 на улице Черных обрушились трубы вентиляционной шахты. Часть отвалившихся кирпичей проломила крышу, а некоторые обломки скатились вниз и повредили автомобиль, а также едва не покалечили прохожих.

Как рассказал АН «Между строк» местный житель Василий (имя изменено. — Прим. ред.), дом № 23 — один из немногих на улице Черных, в котором до сих пор не был проведён капитальный ремонт. Обслуживанием дома занимается управляющая компания «Городок».

«Работники УК сразу же прибежали и начали убирать кирпичи с тротуара, а также натягивать заградительную ленту. Соседи с третьего этажа говорят, что у них что-то начало сыпаться с потолка в момент обрушения. Видел, что на один автомобиль попали обломки. Владелец автомобиля вызвал сотрудников ППС, чтобы зафиксировать ущерб. Хорошо, что никого из прохожих не зацепило», — рассказал Василий.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» подтвердили, что в полицию обратился житель дома, чей автомобиль пострадал. Сотрудники полиции зафиксировали нанесённый ущерб. По данному факту будет проведена проверка, пояснили в ведомстве.

В УК «Городок» АН «Между строк» сообщили, что ремонт многоквартирного дома на улице Черных, 23 был назначен на 2021–2023 годы, но из-за нехватки средств строительные работы так и не были начаты.