В Нижнем Тагиле на три месяца закроют автомобильное движение по улице Октябрьской Революции

В Нижнем Тагиле перекроют улицу Октябрьской Революции с 28 марта по 1 июля 2022 года для проведения работ по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев 23 марта.

В документе уточняется, что автомобильное движение будет закрыто на двух участках улицы — от пересечения дороги на улице Серова с автодорогой на улице Грибоедова до пересечения автомобильной дороги на улице Октябрьской Революции с автодорогой на улице Циолковского и от пересечения автомобильной дороги на улице Октябрьской Революции с автомобильной дорогой на улице Циолковского до автомобильной дороги на улице Газетной.

До 28 марта «Уралстроймонтаж» обязан установить соответствующие дорожные знаки.