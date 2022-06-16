В Нижнем Тагиле на три дня закроют движение по улице Балакинской

В Нижнем Тагиле с 17 по 19 июня перекроют часть улицы Балакинской — от улицы Красных Зорь до улицы Металлургов. В течение трёх дней будут заниматься аварийным ремонтом теплотрассы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте города.

«Закрыть с 17 июня 2022 года по 19 июня 2022 года движение транспортных средств по автомобильной дороге по улице Балакинской на участке от улицы Красных Зорь до улицы Металлургов», — говорится в документе.

До начала работ МУП «Тагилэнерго» должно установить предупреждающие дорожные знаки.