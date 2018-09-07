В Нижнем Тагиле на территории «Уралхимпласта» чугунная плита придавила двух рабочих

Сегодня около 9 часов утра при разборке бывшего цеха № 6 «Уралхимпласта» чугунная плита придавила двух рабочих, занимавшихся демонтажем здания. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе предприятия, разборку конструкций ведёт подрядная организация ООО СК «Монолит».

«Они должны были распилить чугунную плиту весом около четырёх тонн, потом её погрузить на какое-то транспортное средство и увезти. Но, видимо, решили её уронить, чтобы та раскололась, но плита, по всей вероятности, улетела не туда. Пострадали двое мужчин 1974 и 1980 года рождения. На момент, когда приехала скорая, рабочие были ещё живы, но в очень тяжёлом состоянии. Судя по всему, были нарушены правила техники безопасности», — пояснили в пресс-службе завода.

В прокуратуре Дзержинского района АН «Между строк» заявили, что по данному факту ведомство инициировало проверку.