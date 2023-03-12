В Нижнем Тагиле на территории металлургического комбината при выполнении высотных работ погиб сотрудник подрядной организации

В Нижнем Тагиле на территории металлургического комбината 7 марта при выполнении высотных работ погиб сотрудник подрядной организации. Об инциденте АН «Между строк» сообщил свой источник на предприятии. По его словам, мужчина был на автовышке и резал трубу. При падении кусок трубы задел люльку, и поскольку работник не был пристёгнут, он выпал и разбился.

«Он был в специальной привязи, но не пристегнулся», — отметил собеседник агентства.

На НТМК АН «Между строк» подтвердили факт ЧП, которое произошло во время проведения подрядной организацией работ по демонтажу недействующего трубопровода диаметром 800 мм.

«К сожалению, во время проведения работ один из подрядчиков получил травмы, несовместимые с жизнью. Для выяснения причин произошедшего на предприятии создана комиссия, ведётся расследование. Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ЕВРАЗ НТМК выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего», — прокомментировали в пресс-службе предприятия.

На комбинате отметили также, что принято решение оказать семье погибшего материальную помощь.