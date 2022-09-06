В Нижнем Тагиле на теплотрассе 35-летний бомж-детдомовец зарезал своего собутыльника «розочкой» 

В Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила вынесли приговор 35-летнему мужчине, который зарезал «розочкой» от бутылки своего собутыльника. Трагедия произошла в октябре 2021 года.

Как рассказали АН «Между строк» в прокуратуре Тагилстроевского района, подсудимый и погибший являлись бездомными и на момент совершения преступления жили на теплотрассе недалеко от улицы Береговой-Краснокаменской. Во время совместного распития алкоголя между подсудимым и его 67-летним собутыльником произошёл конфликт, в ходе которого младший участник ссоры разбил бутылку и нанёс оппоненту множество ударов «розочкой» по лицу и шее. От полученных травм 67-летний бомж скончался.

Во время дачи показаний мужчина признался в убийстве. Следствие установило, что подсудимый вырос в детском доме, после выпуска из которого вёл бродяжнический образ жизни и злоупотреблял алкоголем. Суд признал его виновным по статье 105 УК РФ и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.