В Нижнем Тагиле на Тагилстрое снесут ещё одну аварийную двухэтажку 1952 года постройки 

В Нижнем Тагиле двухэтажный дом № 37 на улице Землячки признали аварийным. Строение 1952 года постройки из кирпича снесут в ближайшие три года. Соответствующее постановление подписал мэр города Владислав Пинаев.

Согласно документу, жителей многоквартирного дома должны расселить до 1 ноября 2025 года. Дом снесут согласно жилищному кодексу РФ, в соответствии с п. 4 ст. 15, по которой жилое помещение может быть признано непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Напомним, ранее мэр подписал подобный указ о сносе соседнего дома № 35 на улице Землячки. Его жителей также должны расселить до 1 ноября 2025 года.