В Нижнем Тагиле на Свердловском шоссе вырубят более 3 тысяч квадратных метров леса для строительства торгового центра 

В Нижнем Тагиле на участке между автосалоном «Сатурн-НТ» и ТЦ «СОМ» вдоль Свердловского шоссе на протяжении последних нескольких недель ведётся активная вырубка леса. Неравнодушные тагильчане в социальных сетях начали делиться своими переживаниями по этому поводу.

«Последние леса Нижнего Тагила, и те нещадно вырубаются. Ради чего?! Ради постройки очередного никому ненужного торгового центра, которыми и так кишит город?! Деревья здесь особенно ценны! Сколько лет, сколько зим прошло, прежде чем они выросли и окрепли! Экология с каждым днём в городе всё хуже и хуже, постоянно какие-то жуткие выбросы, дышать нечем, смог, чёрный снег, а они продолжают вырубать хорошие, здоровые деревья, разве это не экологическое преступление?» — возмущается тагильчанка Марьяна.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила, на данном участке действительно будет торговый центр. Согласно документации, вырубка леса проводится для дальнейшего обустройства здесь артезианской скважины и пожарного водоёма, после чего начнётся строительство ТЦ. Застройщиком территории выступит екатеринбургская компания «Центральная недвижимость».

Объём вырубленного леса составляет 1236 кубических метров древесины на площади более 3 тысяч квадратных метров. ООО «Центральная недвижимость» должно выплатить в местный бюджет компенсацию за вырубку, передать в распоряжение администрации ликвидную древесину, а затем совместно со службой экологической безопасности высчитать её стоимость и утилизировать остатки.