В Нижнем Тагиле на Смычке нашли тело замёрзшего мужчины 

Накануне, 7 сентября, в Нижнем Тагиле на Смычке, недалеко от железнодорожных путей, прохожие обнаружили тело мужчины. Как рассказал АН «Между строк» руководитель следственного отдела по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила Пётр Понявин, погибший — неизвестный мужчина в возрасте около 50 лет.

По предварительной информации, погибший жил на улице, а смерть наступила вследствие переохлаждения. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. На момент публикации по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.