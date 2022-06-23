В Нижнем Тагиле на Северном шоссе водитель Renault устроил серьёзное ДТП 

Сегодня, 23 июня, около 7:00 возле дома № 21 на Северном шоссе столкнулись две иномарки — Renault и Toyota Hilux. Последствия ДТП попали в объектив видеорегистратора.

Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, при выезде с прилегающей территории 57-летний водитель Renault не предоставил преимущества в движении автомобилю Toyota Hilux, который двигался по главной дороге. За рулём пикапа находился 43-летний мужчина.

Транспортные средства получили серьёзные механические повреждения. Оба водителя были доставлены в ЦГБ № 1. У владельца Renault повреждено левое предплечье, а у водителя Toyota врачи диагностировали сотрясение головного мозга. По факту происшествия сотрудниками ДПС проводится расследование.