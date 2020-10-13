В Нижнем Тагиле на Северном шоссе Nissan вылетел с дороги и врезался в столб (ВИДЕО)

Вечером 13 октября, около 17:30, в районе проходной «Уралхимпласта» на Северном шоссе 31-летний водитель Nissan Tiida не справился с управлением, вылетел с трассы и врезался в электроопору. Из-за деформации кузова водителя пришлось доставать с помощью специнструмента спасателям Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила. Мужчина был госпитализирован с переломом ноги, рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу. Упавший столб также повредил автомобиль Hover, движущийся по дороге. В дорожной полиции отметили, что Nissan ехал на высокой скорости.