В Нижнем Тагиле на сцене филармонии юные музыканты сыграют вместе с симфоническим оркестром

28 января, в субботу, в Нижнетагильской филармонии пройдёт первый в этом году концерт в рамках проекта «Большая сцена для юных музыкантов» (0+). На сцене вместе с симфоническим оркестром «Демидов-камерата» выступят учащиеся музыкальных школ и студенты.

Фестиваль проводится в Нижнем Тагиле уже шестой раз. В этом году в нём примут участие 20 юных артистов. Проект начался в 2018 году. В прошлом году «Большая сцена» расширила географию: стать участниками конкурса теперь могут желающие со всей России. В этот раз с музыкантами Нижнетагильской филармонии выступят не только тагильчане, но и исполнители из Екатеринбурга и Горнозаводского округа.

«В декабре закончился отбор участников, сейчас уже начались репетиции. Финал проекта — это не конкурс, а полноценный концерт, интересный широкому кругу слушателей, с насыщенной и разнообразной программой. И музыка барокко, и шедевры классиков, и романтические арии, и произведения наших современников прозвучат в этом удивительном концерте», — отмечают организаторы.

На сцене выступят дебютанты и уже известные слушателям по прошлым сезонам юные солисты.