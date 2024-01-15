В Нижнем Тагиле на Руднике ребёнок попал под колёса автомобиля, переходя дорогу по зебре

Вечером в субботу, 13 января, у дома № 42 на улице Ульяновской произошло ДТП с участием несовершеннолетней девочки. Как уточнили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, около 18:40 её на нерегулируемом пешеходном переходе сбил автомобиль ВАЗ-2111.

За рулём транспортного средства находился 51-летний тагильчанин, который двигался по улице Ульяновской в сторону улицы Перова. Мужчина пояснил, что пострадавшая якобы выскочила на проезжую часть неожиданно, поэтому затормозить вовремя он не смог. В результате удара девочка получила травмы. Прибывшие на место медики госпитализировали её в детскую больницу. После оказания медицинской помощи пострадавшую отпустили домой.

Госавтоинспекторы выяснили, что водитель легковушки на момент ДТП был трезв. Кроме того, он является опытным водителем и имеет за плечами 20 лет водительского стажа. За 2023 год мужчина трижды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Сотрудники ГИБДД провели осмотр места происшествия и опросили очевидцев. Окончательная причина ДТП станет известна в ходе дознания, по окончании которого будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.