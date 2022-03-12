Накануне вечером в Нижнем Тагиле на Руднике им. III Интернационала сгорел жилой дом на улице Перова, 117. Как сообщил АН «Между строк» начальник 9-го отряда ФПС Сергей Колчин, двух жильцов дома эвакуировали спасатели.

Площадь пожара составила 104 м2. Сгорела кровля и надворные постройки. Огонь удалось полностью ликвидировать в 21:17, пострадавших нет. Причины возгорания будут известны позднее.