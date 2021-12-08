В Нижнем Тагиле на ремонт детской школы искусств № 1 выделят 4 млн рублей

В Нижнем Тагиле на ремонт филиала детской школы искусств № 1 на улице Выйской, 68 в бюджете города на 2022 год выделено 4 млн рублей. Об этом стало известно накануне на думской комиссии по социальной политике, на которой депутаты одобрили корректировку бюджета.

По словам начальника управления культуры города Светланы Юрчишиной, уже готова проектно-сметная документация и пройдена госэкспертиза.

Школа искусств открылась на базе музыкальной школы 1 сентября 1976 года. А в 1980 году в школе появилось художественное отделение. В 1998 году было организовано отделение общего эстетического образования. Сейчас в учреждении музыке и изобразительному искусству обучается около 500 учеников.