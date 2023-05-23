В Нижнем Тагиле на пяти площадках пройдёт акция «Библионочь»

В Нижнем Тагиле в эту субботу, 27 мая, в День библиотек, пройдёт всероссийская акция «Библионочь» (0+). Праздничная программа начнётся в 12:00 и продлится до 22:00. Мероприятия будут идти одновременно на пяти площадках: в Центральной библиотеке на проспекте Строителей, 1а, в посёлке Старатель на улице Каспийской, 27а, на Вагонке в библиотеке № 6 на улице Басова, 8, на Тагилстрое в библиотеке № 14 на улице Технической, 14 и на Гальянке в библиотеке № 18 на Черноисточинском шоссе, 49а.

В этом году девиз «Библионочи» — «Читаем вместе». В первой половине дня для детей их родителей в Центральной библиотеке пройдут мастер-классы, кукольные баттлы, книжные шоу, настольные игры и квесты. На вечер запланирована развлекательная программа: например, можно будет послушать электронную музыку. Для тех, кто любит разгадывать логические загадки и расшифровывать ребусы, пройдёт интеллект-шоу «Игры разума». Также состоится мастер-класс от веб-студии Евгения Батюкова «Магия нейросети».

Несколько мероприятий представит проект «вМЕСТО.Распаковка». Так, студия «Театр за столом» приглашает желающих на кастинг, читки и фотосессии. Литературная студия «Вместо тысячи слов» обещает мастер-классы по писательскому мастерству и созданию книжных иллюстраций. Также в эту «Библионочь» (0+) стартует городской литературный конкурс «Души чарующие строки».

Пройти сказочный психологический тренинг и самому сделать книжку-малышку можно в библиотеке № 3. В библиотеке № 6 научат рисовать комиксы и обращаться с укулеле. Библиотека № 14, отмечающая в этот день свой юбилей, подготовила для гостей подвижные и интеллектуальные игры, встречу в молодёжной студии «Формула успеха» и презентацию художественной выставки. Литературно-игровой и театрализованной обещает стать праздничная площадка в библиотеке № 18.

С полной программой акции можно ознакомиться на сайте Центральной городской библиотеки и в социальных сетях её филиалов.