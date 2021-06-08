В Нижнем Тагиле на протяжении недели будут отключать электричество (ГРАФИК)

С 7 по 11 июня в Нижнем Тагиле будут отключать электричество в разных районах города, сообщает пресс-служба АО «Облкоммунэнерго».

Отключения связаны с тем, что филиал «Тагилэнергосети» будет проводить плановые работы на местных сетях. Свет будут выключать на несколько часов днём. АО «Облкоммунэнерго» заменит опоры, перетянет провода и проведёт другие работы, чтобы повысить качество и надёжность энергоснабжения, добавили в компании.

Энергоснабжение пропадёт в центре города, на Вагонке, Тагилстрое, Руднике, Красном Камне, Новой Кушве, Вые, Лебяжке. Также под отключение попадёт часть домов на Гальянке. Кроме того, погаснут лампочки в частных домах посёлка Чащино.

Во многих случаях работы занимают меньше времени, чем заложено по графику, поэтому подачу электричества могут возобновить раньше указанного. Контактный телефон для получения уточняющей информации: 8 (3435) 36-33-50, доб. 3061 или 3086.