В Нижнем Тагиле на предстоящей неделе потеплеет до –3°C

В Нижнем Тагиле на предстоящей неделе сохранится бесснежная погода и потеплеет до –3°C, сообщили в Уральском гидрометцентре.

В понедельник, 23 января, днём ожидается облачность и лёгкий ветер, температура воздуха установится на отметке –6°C, ночью похолодает до –9°C. Во вторник, 24 января, днём также будет –6°C, ночью — до –12°C.

В среду, 25 января, будет пасмурно, температура воздуха днём –8°C, ночью –10°C. В четверг, 26 января, ожидается самый тёплый день, столбики термометров дойдут до отметки –3°C, а ночью опустятся до –8°C. В пятницу, 27 января, также ожидается пасмурная погода, температура воздуха днём –5°C, ночью до –10°C.

В выходные, 28 и 29 января будет лёгкий ветер, пасмурно. Днём –6°C, ночью до –7°C.