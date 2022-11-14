В Нижнем Тагиле на предстоящей неделе ожидаются снегопад, похолодание и сильный ветер

В Нижнем Тагиле на предстоящей неделе ожидаются похолодание, снегопад и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщили в Уральском гидрометцентре.

В понедельник, 14 ноября, днём температура воздуха будет около –5°C, ночью — до –11°C. Во вторник, 15 ноября, столбики термометров покажут днём –12°C, ночью — до –19°C. В среду, 16 ноября, синоптики прогнозируют температуру воздуха –16°C днём и –19°C ночью. В четверг, 17 ноября, будет солнечно, но морозно: до –14°C днём и до –21°C ночью. В пятницу, 18 ноября, днём будет –12°C, ночью — до –16°C.

В выходные, 19 и 20 ноября, сохранится снежная и холодная погода. Днём будет –13°C, ночью — до –18°C.

В ГИБДД отметили, что из-за обильного снегопада и минусовых температур на дороге возможен гололёд, поэтому при управлении транспортными средствами необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим. В МЧС напомнили, что при снегопаде с ветром лучше держаться подальше от линий электропередачи, рекламных билбордов, деревьев, мостов и эстакад.