В Нижнем Тагиле на предстоящей неделе ожидается снежная и холодная погода

В Нижнем Тагиле на предстоящей рабочей неделе будет морозно и облачно, ожидается снегопад, сообщили в Уральском гидрометцентре.

В понедельник, 28 ноября, днём температура воздуха установится на отметке –11°C, ночью будет до –17°C, утром ожидается снег. Во вторник, 29 ноября, столбики термометров также покажут днём –11°C, ночью похолодает до –12°C, к вечеру пойдёт снег. В среду, 30 ноября, синоптики прогнозируют снег и температуру воздуха –11°C днём и –14°C ночью. В четверг, 1 декабря, продолжится снегопад, температура воздуха опустится до –15°C днём и до –25°C ночью. В пятницу, 2 декабря, днём будет –20°C, ночью — до –24°C.

В субботу, 3 декабря, ожидается солнечная и морозная погода: днём около –17°C, ночью — до –23°C. В воскресенье снова снегопад, днём и ночью –13°C.