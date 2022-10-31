В Нижнем Тагиле на предстоящей неделе ожидается снег с дождём и гололёд

Первая неделя ноября в Нижнем Тагиле будет не очень холодной, но снежной, возможен гололёд. Сегодня, 31 октября, ожидается юго-восточный ветер и мокрый снег, столбики термометров покажут +2°C, сообщает Уральский гидрометцентр.

Днём 1 и 2 ноября воздух в Нижнем Тагиле прогреется до +4°C, ночью похолодает до –1°C, пройдёт снег с дождём. В четверг и пятницу, 3 и 4 ноября, днём в городе будет от +2°C до –1°C, ночью — до –3°C.

В первые выходные ноября также ожидается снег, днём воздух прогреется до +2°C, ночью похолодает до –3°C.