В Нижнем Тагиле на председателя гаражного кооператива завели уголовное дело за присвоение и растрату 600 тысяч рублей

Полиция Нижнего Тагила расследует уголовное дело по статье УК РФ «Присвоение или растрата, совершённые лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере» в отношении председателя гаражного специализированного потребительского кооператива «Зенит» Павла Юлаева. Согласно постановлению, в ходе предварительного следствия установлено, что Юлаев из корыстных побуждений тайно присвоил 627 тысяч рублей из казны кооператива. Члены ГСПК не исключают, что это не весь ущерб, который председатель нанёс организации.

ГСПК «Зенит» был создан в 1997 году. Трёхэтажное здание кооператива расположено по адресу улица Тельмана, 29, а площадь земельного участка составляет 15,5 тысячи квадратных метров. В настоящее время в ГСПК входят около 230 человек. В 2015 году председателем кооператива был назначен Павел Юлаев.

О том, что финансовая деятельность ГСПК «Зенит» заинтересовала управление экономической безопасности и противодействию коррупции, бухгалтер кооператива Елена Чусовитина узнала от своего руководителя в марте 2020 года.

«Юлаев мне сказал, что я без его ведома не имею права общаться со следствием, никаких документов правоохранителям не предоставлять без разрешения. Я так поняла, что по совету своего адвоката, а у него уже был на тот момент адвокат, никакие документы он предоставлять не намерен», — рассказала АН «Между строк» Чусовитина.

По словам бухгалтера, в это же время Юлаев предоставил ей распоряжение на списание 550 тысяч рублей.

«Предоставил мне копию протокола от 2015 года. В нём было указано, что он имеет право на ежемесячное списание 9 тысяч рублей без документального подтверждения. Туда же были включены расходы председателя на ГСМ, сотовую связь, обеды и так далее», — говорит Чусовитина.

Как следует из пояснений Чусовитиной, только на обеды председателя было списано более 340 тысяч рублей. Ещё по 120 тысяч рублей ушло на покупку служебного ВАЗ-2115 и разработку сайта. На оборудование кабинета председателя предметами роскоши (аквариум с рыбками, цветы в горшках, картины и часы) было потрачено 25 тысяч рублей.

«Он даже деньги списал на собаку и вольер для неё, хотя у нас в кооперативе висело объявление о сборе денег для этого, на корм ей, все так скидывались, а председатель берёт и списывает под шумок на это дело 30 тысяч рублей», — поясняет член кооператива Андрей Макаров.

После того как к бухгалтеру домой пришли силовики и изъяли всю рабочую документацию, Юлаев, по словам Чусовитиной, нашёл способ её уволить. Женщина смогла восстановиться через суд, но тогда председатель назначил себя бухгалтером и сократил отдельную должность.

3 ноября на парковке возле ГСПК «Зенит» прошло собрание членов кооператива, на котором собственники площадей выбрали уполномоченных представлять их интересы во время следствия и в суде.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» пояснили, что расследование уголовного дела продолжается. Сам Павел Юлаев комментировать ситуацию отказался.