В Нижнем Тагиле на полуголого велосипедиста с Вагонки завели уголовное дело

Жители Дзержинского района Нижнего Тагила жаловались в соцсетях на неадекватного мужчину на велосипеде и без трусов, который мастурбировал при маленьких детях на улице. Руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых сообщил «Комсомольской правде — Екатеринбург», что нарушителю общественного порядка грозит реальный срок.

В полиции рассказали, что 35-летний мужчина на велосипеде — житель Вагонки по имени Иван, ранее он отбывал срок за наркотики в ИК № 51, откуда освободился три года назад.

Представитель свердловского полицейского главка пояснил, что только за последний месяц полиция Нижнего Тагила привлекала этого мужчину к административной ответственности за мелкое хулиганство пять раз. Его отправляли в медучреждение для проверки на адекватность поведения, но врачи не нашли в здоровье мужчины отклонений.

Сейчас полуголый велосипедист задержан и находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством.