В Нижнем Тагиле на полной скорости столкнулись два ВАЗа (ВИДЕО)

Утром 17 марта на пересечении улиц Юности и Алтайской произошло ДТП с участием ВАЗ-2112 и ВАЗ-2109. Как видно на записи с камер видеонаблюдения «Сетей Тагила», «девятка» на полной скорости пересекает перекрёсток со стороны Кургана памяти и в это время ей наперерез вылетает «двенадцатая». Как сообщили ИА «Все новости» очевидцы аварии, в салоне ВАЗ-2109 находились двое нетрезвых молодых людей приблизительно 18–20 лет.

«Муж ехал на работу, а эти люди выскакивают на “красный” и врезаются в нас. Пассажир ВАЗ-2109 вышел из машины с пивом в руках, посмотрел, сел обратно, и они уехали. Не дожидаясь ГИБДД. Теперь мы не можем получить страховку, пока не будет установлено лицо, виновное в аварии», — рассказала изданию супруга потерпевшего Марина.

В отделе пропаганды ГИБДД АН «Между строк» пояснили, что в настоящее время ведётся розыск второго участника ДТП. Степень ответственности каждой стороны должен определить суд.

Обладающих информацией по данному ДТП просят обратиться в ГИБДД по телефону: 8(3435) 97-65-84.