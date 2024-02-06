В Нижнем Тагиле на площадке креативного кластера SAMORO.doc впервые пройдёт фестиваль экспериментального и любительского кино «Внутри»

Впервые в Нижнем Тагиле на площадке креативного кластера SAMORO.doc 17 и 18 февраля пройдёт фестиваль экспериментального и любительского кино «Внутри» (18+). В нём принимают участие режиссёры со всей России и из-за рубежа. При отборе работ предпочтение отдавалось оригинальным картинам, созданным авторами, которые не имеют профессионального кинообразования и снимают в своём уникальном стиле.

Команда фестиваля состоит из кураторов независимых киноклубов из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Ижевска, Тюмени, Красноярска, Иркутска и Владивостока. Задача кураторов — найти и показать кино, которое могло остаться незамеченным, так как не соответствует формальным правилам съёмки и построения сюжета.

С 2022 года объединение киноклубов проводило масштабный цикл показов экспериментального кино 1980–1990-х годов. Это уже 2-й сезон фестиваля, на него поступило около 600 заявок от авторов из России и стран СНГ.

«Фестиваль — это поиск единомышленников для обмена идеями в уникальном объединении киноклубов из разных городов России и стран СНГ. У фестиваля нет строгих требований к заявкам и ограничений по хронометражу. Это не единственный подобный фестиваль, с похожей темой работает, например, Фестиваль невидимого кино. Но наш проект выделяется тем, что география гораздо шире — во всех смыслах. Мы получаем заявки со всей России и из других стран, наши кураторы тоже рассредоточены, что позволяет проводить показы во множестве мест», — говорят организаторы.

На фестивале можно увидеть разные виды и жанры видео: документалистика, игровое кино, анимация, видеоарт, веб-сериалы, архивы, музыкальные клипы, хроника, found footage или «найденная плёнка».

В Нижнем Тагиле покажут девять работ, все сюжеты необычны и зачастую сюрреалистичны. Некоторые из них придуманы вместе с ChatGPT. Показ представят куратор фестиваля «Внутри» Ира Дмитриева и уральские режиссёры Максим Якушенок из Нижнего Тагила и Влад Смолин из Челябинска.

Также на кинопоказе представят киноработы Алёны Акимовой из Тулы, Анзора Абаева из Стамбула, Максима Сапожникова из Москвы, Алексея Паутиныча из Ленинграда, Кристины Мизерикорд из Санкт-Петербурга, Глеба Мильяна и Петра Шумина из посёлка Солнечное и Алисии Светик из Москвы.