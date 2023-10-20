В Нижнем Тагиле на пешеходных переходах поставят камеры автоматической фиксации нарушений

В Нижнем Тагиле вблизи пешеходных переходов поставят приборы автоматической фиксации нарушений, сообщает отдел пропаганды городской ГИБДД.

Инициатива связана с увеличением ДТП при участии пешеходов.

«За текущий год в Нижнем Тагиле произошло 67 происшествий с пешеходами, из них 66 человек были травмированы и погибли 2 человека. До сих пор основным фактором, влияющим на безопасность дорожного движения, остаётся неправильный выбор скорости водителем», — отмечают сотрудники Госавтоинспекции.

Пока Госавтоинспекция не даёт точной информации, где и в каком количестве будут установлены камеры, а также какие виды нарушений они будут фиксировать.

«Камеры будут устанавливаться исходя из анализа аварийности мест», — поясняют в отделе пропаганды ГИБДД.