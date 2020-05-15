В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе «Волга» сбила пенсионера

Сегодня, 15 мая, около 10:00 на пешеходном переходе в районе дома № 39 по улице Победы 51-летний водитель «Волги» сбил 68-летнего мужчину, переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Пенсионер получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом левого бедра и был госпитализирован в ЦГБ № 4. В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила уточнили, что в настоящее время все обстоятельства ДТП выясняются, в том числе на какой сигнал светофора переходил дорогу мужчина.

В Госавтоинспекции напоминают, что при подъезде к пешеходному переходу водителю рекомендуется снизить скорость и убедиться в отсутствии пешеходов, а пешеходам необходимо убедиться в том, что водители вас видят и готовы пропустить.