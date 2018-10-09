В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили женщину (ВИДЕО)

Вечером 8 октября у дома № 29 по улице Победы на нерегулируемом пешеходном переходе была сбита 44-летняя женщина. По данным отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, автомобиль Chevrolet Cruze под управлением 36-летнего мужчины двигался в сторону улицы Пархоменко. В результате наезда пострадавшая с черепно-мозговой травмой и ушибами ног госпитализирована в ЦГБ № 4. В полиции уточнили, что водитель в момент ДТП был трезв. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.

Позднее стало известно ещё об одном наезде на пешехода - накануне в 19:47 человека сбили на проспекте Вагоностроителей.