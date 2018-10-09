В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили женщину (ВИДЕО)

Вечером 8 октября у дома № 29 по улице Победы на нерегулируемом пешеходном переходе была сбита 44-летняя женщина. По данным отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, автомобиль Chevrolet Cruze под управлением 36-летнего мужчины двигался в сторону улицы Пархоменко. В результате наезда пострадавшая с черепно-мозговой травмой и ушибами ног госпитализирована в ЦГБ № 4. В полиции уточнили, что водитель в момент ДТП был трезв. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.
Позднее стало известно ещё об одном наезде на пешехода - накануне в 19:47 человека сбили на проспекте Вагоностроителей.
«С начала 2018 года 25 ДТП произошли на пешеходных переходах, рост с учётом аналогичного периода составил + 25%. 3 человека погибли, 26 получили травмы различной степени тяжести. По вине пешеходов произошло 23 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 6 человек, рост составил +200% с аналогичным периодом 2017 года. Госавтоинспекция обращается к водителям, напоминая о том, что в тёмное время суток (утренние и вечерние сумерки) необходимо быть особенно внимательным в местах возможного выхода пешеходов на проезжую часть и максимально снизить скорость движения. В первую очередь не пешеходных переходах, в местах расположения образовательных организаций, возле которых устанавливаются дорожные знаки “Дети”. Пешеходам напоминаем, что переходить проезжую часть необходимо в специально обустроенных для этого местах, на пешеходных переходах. Напоминаем, что при использования светововзвращающих элементов риск гибели пешеходов уменьшается на 70%. Переходить проезжую часть пешеходам разрешено только на зеленый сигнал светофора!» - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.