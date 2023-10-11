Происшествия

В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили женщину  

11.10.2023 12:29
В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили женщину  

Сегодня около 08:00 в Дзержинском районе Нижнего Тагила у дома улице Окунева, 1а произошло ДТП. Пожилой водитель сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. 

«Установлено, что 67-летний мужчина, водитель автомобиля, двигаясь по улице Ильича в сторону улицы Орджоникидзе, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», — пояснили в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

В результате аварии пострадавшую 53-летнюю женщину госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести. 

Автоинспекторы установили, что автомобилем управлял 67-летний мужчина со стажем вождения 30 лет. За текущий год он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД три раза.  На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, они опросили очевидцев, провели осмотр места происшествия, а также освидетельствование виновника аварии на состояние алкогольного опьянения. Мужчина был трезв и заявил, что не заметил женщину на пешеходном переходе.

На данный момент водитель привлечён к административной ответственности по ст. 12.18 КоАП РФ  (за непредоставление преимущества в движении пешеходу). Основная причина ДТП будет установлена в ходе дознания, по окончании которого будет принято процессуальное решение.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
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