В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили женщину

В Нижнем Тагиле у Демидовской городской больницы на нерегулируемом пешеходном переходе 12 апреля в 19:00 сбили женщину. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, от удара пострадавшую отбросило на рядом стоящий автомобиль Chery S12 под управлением 42-летней женщины. ​В результате ДТП​ молодая девушка​ получила травмы головы, а также ушибы и ссадины на лице. После осмотра медики назначили пострадавшей амбулаторное лечение и отпустили домой.

​​«На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции ​ установили,​ что 74-летний водитель Volkswagen Tiguan при движении по улице Горошникова в сторону улицы Первомайской в районе дома № 37 допустил наезд на 20-летнюю девушку-пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. На момент аварии оба водителя были трезвы», — пояснили АН «Между строк» в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Автоинспекторы установили, что за рулём Volkswagen Tiguan находился мужчина с 22-летним стажем вождения.​ В нарушении правил дорожного движения он был замечен один раз. Автолюбитель пояснил, что девушка перебегала проезжую часть рядом с пешеходным переходом, но вне границ установленного дорожного знака, когда водитель уже проехал пешеходный переход. Пострадавшая же рассказала полицейским, что ДТП произошло именно на пешеходном переходе. Очевидцы и первичный осмотр места ДТП, а также характер повреждений транспортных средств подтверждают её слова.

В отношении водителя автомобиля Volkswagen Tiguan, который не предоставил преимущества в движении пешеходу, сотрудники правопорядка составили административный материал по статье 12.18 КоАП РФ и назначили административное наказание в виде штрафа в размере 2500 рублей. Основная причина аварии будет установлена в ходе дальнейшего разбирательства.

«Госавтоинспекция обращается к водителям и напоминает, что, подъезжая к пешеходным переходам, необходимо снижать скорость своего транспортного средства и быть готовыми к возможному их появлению на проезжей части. Пешеходам, подойдя к пешеходному переходу, необходимо посмотреть по сторонам, убедиться, что все транспортные средства остановились и пропускают, и только после этого можно переходить проезжую часть. Не стоит забывать использовать в одежде яркие цвета и​ световозвращающие​ элементы, особенно в тёмное время суток», — уточнили в ведомстве.