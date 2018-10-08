В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили женщину

Утром 8 октября у дома № 62 по улице Индустриальной на пешеходном переходе иномарка сбила 58-летнюю женщину. По данным отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, авария произошла в 6:25. Пенсионерка переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора в сторону ЖБИ-1, когда в неё врезался автомобиль Toyota Sprinter под управлением 58-летнего мужчины. В результате удара женщина получила перелом левой голени и была госпитализирована в ЦГБ № 4.