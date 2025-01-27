В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили ребёнка

В минувшую субботу, 25 января, в 20:15 у дома № 110 на улице Чайковского произошло ДТП с участием ребёнка. По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля Lada Granta, движущийся со стороны улицы Тимирязева в сторону улицы Чайковского, сбил 12-летнюю девочку, переходившую дорогу на зелёный сигнал светофора. Пострадавшая получила ушиб бедра и была госпитализирована в детскую городскую больницу № 3.

Водитель имеет 7-летний стаж вождения и был трезв на момент аварии. Он объяснил, что заметил ребёнка ещё до начала её перехода через дорогу, однако та внезапно побежала, и он не успел среагировать и предотвратить наезд. Девочка же заявила, что видела приближающуюся машину и рассчитывала, что водитель остановится и пропустит её, как того требуют правила, но этого не произошло.

Сотрудниками ГИБДД, прибывшими на место происшествия, были опрошены свидетели и составлен административный протокол по статье 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам).

Кроме того, Госавтоинспекция выявила снежный накат на проезжей части и снежные валы рядом с пешеходным переходом. В адрес организации, ответственной за обслуживание территории, было направлено уведомление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения).

В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП. После завершения следственных действий, включающих оценку состояния здоровья и причинённого вреда ребёнку, будет принято процессуальное решение.

Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о важности соблюдения правил безопасности. Водители должны снижать скорость перед пешеходными переходами и пропускать людей, переходящих улицу. Пешеходы, в свою очередь, обязаны убедиться, что автомобили действительно остановились, прежде чем начинать пересечение проезжей части.