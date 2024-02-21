В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили пенсионерку

Сегодня днём в Нижнем Тагиле водитель автомобиль Lada Largus сбил 69-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе у дома № 163 на улице Красноармейской. Пострадавшую женщину после оказания медицинской помощи с ушибом правого бедра и правого предплечья отпустили домой. Автоинспекторы установили, что 30-летний водитель имеет стаж управления автомобилем 12 лет. За 2023 год за нарушение ПДД не привлекался. В момент аварии был трезв. Автомобилист рассказал сотрудникам ГИБДД, что при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу не заметил пенсионерку из-за солнца, а когда начал тормозить, наезда избежать не удалось.

Однако пострадавшая утверждает, что убедилась в безопасности перехода, посмотрела по сторонам, увидела останавливающиеся машины и только тогда начала переходить проезжую часть по пешеходному переходу.

По факту ДТП в отношении водителя составлены административные материалы по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества пешеходу).