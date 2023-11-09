В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили пенсионерку 

Сегодня около 08:00 в Нижнем Тагиле у дома № 3 в Невьянском переулке произошло ДТП. 34-летняя женщина на Nissan Qashqai сбила 64-летнюю пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе. Как сообщили АН «Между строк» в городском отделе ГИБДД, пострадавшая была госпитализирована.

​«Прибывшими​ на место происшествия сотрудниками Госавтоинспекции ​установлено,​ что 34-летняя женщина-водитель автомобиля Nissan Qashqai, двигаясь со стороны улицы Садовой в сторону улицы Красногвардейской, при повороте налево у дома № 3 в Невьянском переулке допустила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», — пояснили АН «Между строк» в ведомстве.

​В результате аварии 64-летняя женщина с травмами различной степени тяжести была госпитализирована в ГБ № 4.

Автоинспекторы установили, что стаж вождения женщины составляет 11 лет.​ В течение этого года к административной ответственности за нарушение ПДД​ она привлекалась 5 раз. На момент аварии была трезва.

Автолюбительница пояснила, что были сумерки, её ослепил свет фар встречного автомобиля и она не заметила пешехода, так как женщина была в серой одежде. Водитель применила экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Основная причина ДТП будет установлена в ходе дознания, по окончании которого будет принято процессуальное решение.