В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили пенсионерку

Днём 19 августа на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 40а по улице Балакинской автомобилем Lada Granta была сбита 62-летняя женщина. В результате наезда пожилая женщина была госпитализирована в с травмами головы и переломом лодыжки. Сотрудниками ДПС установлено, что за рулём автомобиля находился 25-летний мужчина. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что, подъезжая к пешеходному переходу, необходимо снижать скорость до предельно допустимой, пропустив пешеходов. При этом нужно убедиться в отсутствии пешеходов на переходе и только после этого продолжать движение.