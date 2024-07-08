В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили пенсионера

Накануне, около 11:10 на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 14 «А» на улице Юности был сбит 75 -летний мужчина.

«По предварительным данным, водитель автомобиля ГАЗ- 31105 “Волга” 71-летний мужчина допустил наезд на 75-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автотранспорта», — сообщили в ведомстве.

В результате дорожного происшествия пожилой мужчина получил ушибы и после осмотра медиками был отпущен домой.

По словам пострадавшего, он посмотрел по сторонам, убедился, что транспортные средства останавливаются, и начал переходить проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Госавтоинспекция установила, что водитель ГАЗ-31105 имеет стаж вождения категории «В» 32 года. За нарушение правил дорожного движения с начала 2024 года не привлекался. На момент аварии был трезв.

Водитель «Волги» по факту ДТП пояснил, что при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу из-за солнца не заметил пешехода. В отношении него составлен административный материал по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества пешеходу).