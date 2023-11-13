В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили мужчину

Сегодня около 06:30 в Нижнем Тагиле у дома № 60 на улице Вогульской произошло ДТП. 84-летний мужчина, водитель автомобиля Skoda Yeti, сбил 24-летнего мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе.

«Прибывшими​ на место происшествия сотрудниками Госавтоинспекции ​установлено,​ что 84-летний мужчина, водитель автомобиля Skoda Yeti, двигаясь со стороны улицы Верхняя Черепанова в сторону улицы Космонавтов, у дома № 60 на улице Вогульской допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», — пояснили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

​В результате аварии 24-летний мужчина с травмами различной степени тяжести был доставлен в Демидовскую городскую больницу для оказания медицинской помощи.

Автоинспекторы установили, что стаж вождения водителя составляет 39 лет. В течение 2023 года к административной ответственности за нарушение ПДД​ не привлекался. На момент аварии был трезв.

Автомобилист пояснил, что в сумерках, двигаясь по крайнему ряду, не успел вовремя среагировать на переходившего дорогу справа пешехода. Он применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Основная причина ДТП будет установлена в ходе дознания, по окончании которого будет принято процессуальное решение.