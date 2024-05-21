В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили маму с маленьким ребёнком 

Накануне, 20 мая, около 19:10 у дома № 9 на улице Липовый тракт в Нижнем Тагиле произошло ДТП. 35-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 30-летнюю маму с 4-летним ребёнком. После осмотра медиками девушку отпустили домой, а мальчик был госпитализирован в Детскую городскую больницу с травмами головы и ушибами тела.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель имеет стаж управления автомобилем 13 лет. С начала 2024 года за нарушение ПДД он привлекался 19 раз, основная часть нарушений связана с превышением скоростного режима.

По факту ДТП водитель пояснил, что при подъезде к нерегулируемому пешеходному не заметил, что пешеходы начали пересекать проезжую часть.

«Со слов мамы-пешехода, она со своим сыном направлялась домой после прогулки. Перед переходом проезжей части взяла его за руку, убедилась в безопасности и начала движение по проезжей части. Неожиданно появился автомобиль Mitsubishi Lancer, который двигался на большой скорости, произошёл наезд», — сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД.

В отношении водителя составлен административный материал по статье 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества движения пешеходам. В момент ДТП мужчина был трезв.