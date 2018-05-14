В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили двух женщин

Сегодня утром 75-летний водитель Chery IndiS при правом повороте с улицы Газетной на Первомайскую на пешеходном переходе совершил наезд на двух женщин. В результате ДТП одна из пострадавших получила травму головы, вторая — перелом лодыжки. Обе были госпитализированы в ЦГБ № 3.

«Водитель из Нижнего Тагила, имеет водительский стаж с 1962 года в категории “В”. За нарушения правил дорожного движения к административной ответственности не привлекался», — уточнили в Госавтоинспекции.