В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили 7-летнего мальчика

Накануне, 30 апреля, около 20:00 на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома № 72а по Ленинградскому проспекту был сбит 7-летний мальчик. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, ребёнок переходил проезжую часть вместе с мамой, когда в них въехала Toyota Corolla под управлением 40-летнего мужчины. В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик получил незначительную травму обеих ног и после оказания медицинской помощи был отпущен домой. Водитель пояснил, что въезжал на пешеходный переход и в этот момент его ослепило солнце.

«Уважаемые водители, подъезжая к пешеходному переходу, максимально снижайте скорость, будьте внимательны, при проезде пешеходных переходов убедитесь в отсутствии пешеходов на переходе и только после этого продолжайте движение. Если перед пешеходным переходом остановилось или замедлило движение транспортное средство, не въезжайте на пешеходный переход, не убедившись в отсутствии пешеходов на нём. Помните: водитель транспортного средства управляет источником повышенной опасности и несёт ответственность за причинённый вред в процессе эксплуатации источника повышенной опасности», — напоминают в ГИБДД.