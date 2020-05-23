В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили 12-летнего велосипедиста

Днём 22 мая у дома № 9 по улице Свердлова 72-летний водитель на Lada Largus на пешеходном переходе сбил 12-летнего мальчика на велосипеде. В результате дорожно-транспортного происшествия подросток получил сотрясение головного мозга, ушиб головы и левой ноги и был госпитализирован в ЦГБ № 3. Сотрудниками полиции установлено, что водитель имеет водительский стаж 45 лет и за всё это время ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

В Госавтоинспекции напоминают, что при подъезде к пешеходному переходу велосипедист обязан спешиться и пересечь проезжую часть пешком.