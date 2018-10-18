В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе Мира — Циолковского сбили пенсионерку

Сегодня утром возле дома № 50 по проспекту Мира на пешеходном переходе была сбита 57-летняя женщина. По данным отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, ДТП произошло около 7 часов утра. 40-летний водитель Honda CR-V при повороте на улицу Циолковского не заметил пешехода и совершил наезд. В результате аварии пенсионерка получила травму головы, ушиб голени и была госпитализирована в ЦГБ № 3.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлены данные пешехода и водителя, произведён осмотр места происшествия. При проведении освидетельствования на состояние опьянения установлено, что водитель на момент происшествия был трезв. Водителем оказался житель города Нижний Тагил, ранее он многократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости», — пояснили в ГИБДД.

В ведомстве отметили, что с начала 2018 года на территории Нижнего Тагила и ГГО зарегистрировано 71 ДТП с пешеходами, в которых 9 человек погибли и 65 получили травмы. Из общего числа 30 наездов произошли на пешеходных переходах, в которых погибли 4 человека и 28 травмированы.