В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе Lexus сбил школьника

Накануне около 13.40 в Дзержинском районе Нижнего Тагила на пешеходном переходе был сбит школьник. По данным отдела пропаганды ГИБДД, подросток переходил проезжую часть в районе Машиностроительного техникума, когда в него врезался Lexus RX300 под управлением 47-летнего водителя. В результате удара 16-летний подросток получил травму головы и руки. После оказания первой медицинской помощи он был отпущен домой.

Дорожная полиция напоминает водителям, что при приближении к пешеходным переходам необходимо снизить скорость и убедиться в безопасности его проезда.

Агентство новостей «Между строк»

ФОТО: отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила