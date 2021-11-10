В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе автоледи сбила пенсионерку

Накануне около 13:00 у дома № 136 на улице Пархоменко 47-летняя автомобилистка сбила 79-летнюю бабушку-пешехода. Пенсионерка доставлена с перелом левой голени в больницу, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

«Водитель автомобиля Hyundai, двигаясь по улице Восточный проезд со стороны улицы Пархоменко в сторону улицы Победы, при повороте налево допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказали в ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

Водительский стаж автоледи составляет 15 лет, в 2021 году она нарушила ПДД пять раз. В момент наезда была трезвой. По словам женщины, при повороте налево она просто не заметила пешехода, который начал движение.

В отношении виновника аварии сотрудники ГИБДД составили административный материал по статье 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам).

Госавтоинспекция напоминает водителям, что при приближении к пешеходному переходу водителю необходимо снизить скорость и быть готовым к полной остановке в случае неожиданного появления пешеходов на нём.